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Россиянин Саян Хертек взял золото на чемпионате мира по самбо

Российский самбист Саян Хертек одержал победу в финале чемпионата мира в весовой категории до 58 кг в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Российский спортсмен взял золото на чемпионате мира по самбо
© РИА Новости

Отмечается, что россиянин выступал на соревновании в нейтральном статусе. Соперником Хертека был спортсмен из Грузии Вахтанг Чидрашвили — соревнование закончилось досрочной победой россиянина. Кроме того, эта победа стала уже третьей в спортивной карьере Хертека.

Ранее в пресс-службе Международной федерации самбо рассказали, что следующий чемпионат мира в дисциплине пройдёт в Астане.

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