Российский спортсмен взял золото на чемпионате мира по самбо

Россиянин Саян Хертек взял золото на чемпионате мира по самбо
Российский самбист Саян Хертек одержал победу в финале чемпионата мира в весовой категории до 58 кг в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что россиянин выступал на соревновании в нейтральном статусе. Соперником Хертека был спортсмен из Грузии Вахтанг Чидрашвили — соревнование закончилось досрочной победой россиянина. Кроме того, эта победа стала уже третьей в спортивной карьере Хертека.
Ранее в пресс-службе Международной федерации самбо рассказали, что следующий чемпионат мира в дисциплине пройдёт в Астане.
Рамблер: главные новости