Российский спортсмен взял золото на чемпионате мира по самбо

Российский самбист Саян Хертек одержал победу в финале чемпионата мира в весовой категории до 58 кг в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянин выступал на соревновании в нейтральном статусе. Соперником Хертека был спортсмен из Грузии Вахтанг Чидрашвили — соревнование закончилось досрочной победой россиянина. Кроме того, эта победа стала уже третьей в спортивной карьере Хертека.