Дарья Речкалова завоевала бронзу на чемпионате мира по самбо — 2023

Россиянка Дарья Речкалова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо, который проходит в Ереване (Армения).

В битве за третье место на чемпионате мира в весовой категории до 80 кг Речкалова оказалась сильнее представительницы Монголии Батцул Алтай.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.