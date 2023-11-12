Госпитализирован известный борец Виктор Игуменов

Легендарного борца и тренера сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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У 80-летнего ветерана сильно заболел живот, потом появились слабость и холодный пот. Родственники, встревоженные симптомами, вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада госпитализировала известного спортсмена, заподозрив проблемы с брюшной аортой.

Виктор Михайлович Игуменов — пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный чемпион СССР по классической борьбе.

Сборная Советского Союза под его руководством на Олимпийских играх 1976 года в Монреале триумфально завоевала семь золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль