Мужская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча в Катаре

— В конце декабря у мужской национальной команды запланирована поездка в Катар, где она проведет две товарищеских встречи. А сразу после Нового года в Москве пройдет международный турнир с участием нескольких сборных. Будем стараться собрать в эти даты сильнейший состав, — приводит слова Воронина официальный сайт ФГР.