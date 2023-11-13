Мужская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча в Катаре
Мужская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча в декабре в Катаре, сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.
В ноябре мужская национальная команда провела три товарищеских матча с Белоруссией и во всех потерпела поражения.
— В конце декабря у мужской национальной команды запланирована поездка в Катар, где она проведет две товарищеских встречи. А сразу после Нового года в Москве пройдет международный турнир с участием нескольких сборных. Будем стараться собрать в эти даты сильнейший состав, — приводит слова Воронина официальный сайт ФГР.