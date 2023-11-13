Глава МОК Томас Бах сделал заявление об отстранении ОКР

«Мы получили вопросы от ряда из вас относительно влияния приостановки деятельности российского НОК на международные федерации. МОК был вынужден приостановить деятельность Олимпийского комитета России, поскольку он нарушил территориальную целостность НОК Украины, включив в свои члены спортивные организации регионов Украины. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не подразумевает, что международная федерация должна автоматически приостановить деятельность соответствующей российской федерации. Каждая международная федерация должна в каждом конкретном случае изучать ситуацию с учётом своего устава», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.