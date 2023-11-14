Гандболистки ЦСКА обыграли «Звезду» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение звенигородской «Звезде» со счётом 39:33. В составе ЦСКА самой результативной была Альбина Мурзалиева, забившая девять мячей. По шесть раз отличились Юлия Козаченко и Наталья Чигиринова. У «Звезды» восемь мячей на счету Марианны Егоровой.