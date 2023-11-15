Пловчиха Суркова высказалась об отсутствии международных стартов

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Арина Суркова рассказала «Матч ТВ», что уже практически прошла стадию принятия, связанную с отсутствием международных соревнований.

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Российские пловцы не допускались на международные соревнования из за ситуации на Украине. В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить россиян в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Допуск только индивидуальный, без возможности участвовать в эстафетах, а на чемпионате мира действует запрет на общение со СМИ.

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников позднее заявил, что для допуска спортсменам необходимо подписать специальную декларацию. При этом ВФП намерена добиваться полного восстановления прав россиян по участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics.

— У вас никогда не было желания переехать в Штаты, чтобы учиться там и тренироваться?

— Никогда не хотелось. Хотелось попробовать в Европу поехать, но сейчас не хочется ничего менять, меня все устраивает. Что касается тренировок в США, да, много там говорится про то, что спринтерам их тренировки подходят. Была бы моложе — возможно, зашло бы нормально, сейчас уже было бы тяжело в это втягиваться.

— По поводу международных стартов стадия принятия прошла?