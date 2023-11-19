Тарасова: нам не нужно признание WADA для проведения Игр дружбы

«Если мы что-то захотим провести, то проведем. Так же, как и они. Нам их признание не нужно, как и их нам. Только мы находимся под санкциями, как мы будем проводить соревнования? Стоит помнить, что мы находимся под санкциями», — заявила Тарасова.