Панкратов отметил смелость пловчихи Ефимовой после возвращения на ЧР

«Честно сказать, не ожидал. За время невыступления Юли на чемпионате страны женский брасс подрос в результатах, Женя Чикунова установила рекорд мира на 200 м брассом.



Личные достижения Юли Ефимовой на 100 метровке выше, чем у Жени, но в силу возраста – а Женя только вышла из юниорского – Чикунова сейчас начнет прибавлять в силе, мощи, и у нее будет идти рост результатов на 100 м брассом.



Юля – очень смелая девушка, если отважилась приехать в это время и помериться силами. Настоящий спортсмен, что тут можно сказать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.