Международная федерация конного спорта допустила россиян в нейтральном статусе

«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение Исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — утверждается на сайте Федерации конного спорта России.