Олимпийская чемпионка не включила российские города в список своих любимых

«У меня была спортивная мечта – начать свой олимпийский цикл в любимом городе Рио-де-Жанейро (на фото) в 2016 году и закончить спортивную карьеру в другом любимом городе – Париже – в 2024 году. Но с каждым днем, видя все новости и заявления МОК, я понимаю, что моя мечта все тускнеет и тускнеет. Безусловно, вера есть, но головой я себя готовлю к любому исходу», – приводит слова Чингиревой Metaratings.