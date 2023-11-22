Олимпийская чемпионка не включила российские города в список своих любимых

Олимпийская чемпионка Чигирёва не назвала российские города среди своих любимых
Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирёва рассказала о своей мечте выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Попутно она назвала два своих любимых города. Среди них не оказалось российских.
Чигирёва родилась в Ростове-на-Дону. Ей 28 лет.
«У меня была спортивная мечта – начать свой олимпийский цикл в любимом городе Рио-де-Жанейро (на фото) в 2016 году и закончить спортивную карьеру в другом любимом городе – Париже – в 2024 году. Но с каждым днем, видя все новости и заявления МОК, я понимаю, что моя мечта все тускнеет и тускнеет. Безусловно, вера есть, но головой я себя готовлю к любому исходу», – приводит слова Чингиревой Metaratings.
Чигирева выиграла Игры-2016 и Игры-2020 (проходили летом 2021 года) в групповых упражнениях. Также она была 11-кратной чемпионкой мира и 4-кратной чемпионкой Европы.
В сентябре World Aquatics сформулировала критерии допуска россиян к международным стартам. Выступление разрешено только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Это делает невозможным участие Чигиревой в третьей Олимпиаде.