Колесников выиграл две золотые медали за один день чемпионата России

Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

На дистанции 50 м на спине Колесников выиграл с результатом 22,55 секунды. В тройку лучших также вошли Павел Самусенко (23,07) и Мирон Лифинцев (23,22). Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал четвертым (23,23).

В финальном заплыве на дистанции 100 м комплексным плаванием Колесников показал результат 50,80 секунды, второе место занял Андрей Жилкин (52,44), третье - Дмитрий Савенко (53,58). Колесников завоевал третью золотую медаль на текущем чемпионате России, ранее он выиграл соревнования на дистанции 100 м на спине.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр-2021 на дистанции 100 м вольным стилем.

Спортсмен является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

Также победителями чемпионата России на короткой воде стали Арина Суркова (50 м баттерфляем), Яна Шакирова (100 м комплексным плаванием), Егор Корнев (50 м вольным стилем), Александр Степанов, установивший рекорд страны на дистанции 800 м вольным стилем. В мужской эстафете 4x50 м вольным стилем быстрее остальных была первая команда Санкт-Петербурга в составе Корнева, Романа Шевлякова, Даниила Косенкова и Василия Кукушкина. В мужской эстафете 4x200 м вольным стилем первой также стала первая команда Санкт-Петербурга, за которую выступали Косенков, Александр Щеголев, Матвей Гуков и Алексей Ртищев.