Шведская бегунья покончила с собой в возрасте 21 года
Бронзовый призер чемпионата мира в трейлраннинге шведская бегунья Эмилия Брангефельт покончила с собой в возрасте 21 года, сообщается на сайте Шведской федерации легкой атлетики.
Сообщается, что Эмилия ушла из жизни еще 13 ноября. Ранее спортсменка опубликовала в соцсети пост, в котором жаловалась на своей физическое и моральное состояние.
— Последние месяцы Эмилия чувствовала себя очень плохо, как физически, так и морально. У нее была хорошая поддержка со стороны самых близких людей, но 13 ноября она покончила с собой, — говорится в сообщении Шведской федерации легкой атлетики.
Брангефельт выиграла бронзу в трейлраннинге на дистанции 40 км на чемпионате мира 2022 в Таиланде.