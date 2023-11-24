Выступавшего за Польшу борца Григорьева отстранили за допинг

Воспитанник якутской школы борьбы Эдуард Григорьев, сменивший в 2020 году российское спортивное гражданство на польское, дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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В допинг-пробе 28-летнего Григорьева были обнаружены стероиды: тестостерон, андростерон, этиохоланолон, а также фуросемид. Срок дисквалификации спортсмена завершится 1 июня 2029 года.