Комарова считает, что российские пловцы не должны ехать на старты «оплеванными».

«Мне нравится позиция Ирины Александровны Винер, которая говорит, что наша страна у нас в сердце и мы хотим гордо носить наш флаг. Это личное дело спортсмена, каждый вправе сам принимать решение, но я как патриот России считаю, что ехать туда оплеванными нечестно даже по отношению к ребятам. Хотя, конечно, не стоит забывать, что для многих тренироваться еще пятилетку [до следующих Игр] – это много.



Поэтому каждый должен делать выбор сам. Для возрастного спортсмена, у которого в будущем больше не будет Олимпиады, вопрос стоит остро. Но и молодым тоже очень тяжело – нужно сохранять фокус, находить мотивацию. Однако о плохом думать не хочется, верю, что скоро международный спорт к нам вернется.



Задачей нашей федерации и правительства должна быть поддержка спортсменов. Чтобы они чувствовали, что не одни. Если спортсмен сходит с пьедестала и больше не сможет выйти на пик формы, он не должен быть брошен. Когда ты выступаешь на Олимпиаде, то о тебе говорит вся страна, а чемпионат России прошел, спортсмен вышел из бассейна и завтра о нем особо уже никто и не вспомнит. Если у нас будет поддержка спортсмена, то мы со всем справимся», – сказала серебряный призер Афин-2004 Станислава Комарова.