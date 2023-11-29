Винер отказали в отмене дисквалификации

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение Винер. - Sports.ru

Отстранение Винер продлится с 6 марта 2023 года по 5 марта 2025 года. На апелляцию в CAS у заинтересованных сторон есть 21 день с момента уведомления о решении. - Матч ТВ

Также Винер обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции, которую специалист подала 27 марта. - Lenta.ru

Согласно заявлению, опубликованному Фондом гимнастической этики, стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) в течение 21 дня с момента уведомления о решении. - Чемпионат.ком