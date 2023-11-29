МОК одобрил смену спортивного гражданства трех россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщил на брифинге по итогам первого дня исполкома МОК в Париже представитель организации Марк Адамс.
Велогонщице Валерии Любимовой одобрен переход в сборную Франции, велогонщику Михаилу Яковлеву — в сборную Израиля, борцу греко римского стиля Георгию Тибилову — в сборную Сербии.
Тибилов представлял Сербию на чемпионате мира 2023, где занял третье место. Любимова сменила спортивное гражданство в октябре. 21 летний Яковлев получил паспорт Израиля в конце августа. Он выиграл бронзовую медаль в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке в 2021 году.