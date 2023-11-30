МОК одобрил переходы троих россиян в другие сборные без трехлетнего карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Георгия Тибилова и Михаила Яковлева без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина, сообщается на сайте МОК.

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Данное решение было принято в ходе первого дня заседания исполкома МОК в Париже. Всего было одобрено девять смен гражданств. Все спортсмены получают возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже. Велогонщице Любимовой одобрен переход в сборную Франции, велогонщику Яковлеву — в сборную Израиля, борцу греко римского стиля Тибилову — в сборную Сербии.

Исполком одобрил запрошенное освобождение от трехлетнего карантина, которое выдается после согласования с соответствующими международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. При этом в релизе МОК отдельно отмечается, что членство ОКР в организации в настоящее время приостановлено.

МОК приостановил членство ОКР в октябре в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом сообщалось, что МОК оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе.