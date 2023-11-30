Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Решение о приостановке членства было принято на заседании совета BWF 11 ноября, однако должно быть подтверждено на годовом общем собрании акционеров. В федерации объяснили такие действия включением в юрисдикцию Национальной федерации бадминтона России спортсменов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Процедура, позволяющая игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах, санкционированных BWF, в качестве «независимых нейтральных спортсменов», остается в силе», —заверили во Всемирной федерации бадминтона.

Там также пообещали внести соответствующие изменения, чтобы позволить россиянам регистрироваться на турниры напрямую.

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Окончательное решение оставили за советами федераций.