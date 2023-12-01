Российским гимнастам отказали в возвращении на соревнования

В Европейском гимнастическом союзе выступили против возвращения россиян к соревнованиям
Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание генассамблеи проходит в болгарской Софии. Отказавшись вернуть россиян и белорусов на соревнования, European Gymnastics, таким образом, не последовал решению Международной федерации гимнастики (FIG).
Напомним, что в июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска опубликовали 10 ноября. На турниры смогут попасть спортсмены, которые не поддержали спецоперацию на Украине и связаны с вооруженными силами и без национальной символики на одежде.
Желающие получить нейтральный статус должны подать платную заявку на английском языке, которую будут рассматривать в течение 30 дней.