Российским гимнастам отказали в возвращении на соревнования

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска опубликовали 10 ноября. На турниры смогут попасть спортсмены, которые не поддержали спецоперацию на Украине и связаны с вооруженными силами и без национальной символики на одежде.