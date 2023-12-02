Ирина Винер рассказала, почему болеет за китайских гимнасток
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что неравнодушно относится к сборной Китая по гимнастике и считает китайских спортсменок «нашими девчонками». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Винер, с 2022 года национальную команду Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. Это ее ученица. Поэтому Винер «болеет за Китай».
Президент ВФХГ рассказала, что Близнюк подняла художественную гимнастику в КНР на высокий уровень: сборная заняла в отдельных видах первое место на чемпионате мира. Сейчас перед китайской командой стоит задача завоевать первое место на Олимпиаде.
«Теперь я их называю наши девочки», — сказала Винер.
Минувшим летом Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
FIG потребовала, чтобы спортсмены отказались от поддержки СВО и не имели связей с вооруженными силами. В соцсетях спортсменов будут искать доказательства поддержки СВО. На форме атлетов не должно быть национальной символики, запрещен гимн и «любые вербальные выражения национальной принадлежности».