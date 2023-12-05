Магучих призвала поддержать отстранение россиян и белорусов

«Спортсмен по своей сути – сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за Украину.



Я призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Ярослава Магучих в опубликованном ролике.