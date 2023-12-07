Чемпионка России по велотреку получила нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус россиянке Марии Ростовцевой. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.