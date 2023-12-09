В РФ отреагировали на недопуск легкоатлетов на Олимпиаду-2024

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов отреагировал на то, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустила россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

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Иванов заявил, что не удивлен решением, так как совет World Athletics продлил отстранение спортсменов из России еще до условий Международного олимпийского комитета (МОК). Он выразил сожаление в связи с этим.

При этом глава ВФЛА подчеркнул, что ассоциация утвердила состав рабочей группы, которая будет заниматься условиями и критериями возвращения российских легкоатлетов на международные соревнования, в том числе и на Олимпийские игры.