В Госдуме призвали не радоваться допуску на Олимпиаду-2024

Допуск российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже является очередной игрой Международного олимпийского комитета (МОК), хотя кто-то может посчитать эту новость за положительную. Об этом заявил председатель Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

«С одной стороны, кто-то может воспринять это решение, как положительное. Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все», — передают слова Свищева журналисты РИА Новости.

По словам председателя ГД, такое движение направлено в сторону спортсменов РФ, однако МОК обещал проверять всех до самих игр. Так он указал на то, что никаких гарантий для российских спортсменов пока нет ни в чем. Парламентарий также добавил, что непонятно, почему МОК принял такое решение именно сейчас, хотя обещал сделать это в марте следующего года.