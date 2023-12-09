Сменившая гражданство россиянка выиграла чемпионат Европы по плаванию

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, ранее выступавшая за Россию, выиграла две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии, передает РИА Новости.

Кирпичникова победила на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. 10 декабря она выступит на дистанции 400 метров.

23-летняя Кирпичникова родилась в Асбесте. На чемпионате Европы на короткой воде в Казани в 2021 году выиграла три золотых медали в составе сборной России. Последние четыре года спортсменка живет во Франции.

Весной 2023 года, через год после отстранения российских спортсменов от соревнований из-за спецоперации, Кирпичникова объявила, что будет выступать сборную Франции. Спортсменка рассказала, что одна из причин такого решения — резкий спад мотивации из-за отстранения россиян от международных соревнований. Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что у федерации нет претензий к спортсменам.