Украина обещала проследить за «нейтральностью» России на Играх

Глава украинского НОК Вадим Гутцайт предупредил, что Киев будет внимательно следить за выполнением российскими атлетами условий допуска в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА «Новости».

В пятницу, 8 декабря, МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.

Гутцайт подчеркнул, что на протяжении многих месяцев Украина вместе с союзниками «боролась на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято».

Голос Киева, несмотря на все приложенные усилия, не был услышан, констатировал функционер. Вместе с тем, заметил он, борьба будет продолжена.

В частности, Украина будет тщательно следить за соблюдением «условий нейтральности» со стороны российских и белорусских спортсменов и уведомлять МОК и федерации о малейших нарушениях.