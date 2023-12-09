Украина обещала проследить за «нейтральностью» России на Играх

Украинские функционеры пригрозили проследить за «нейтральностью» РФ на Играх
Глава украинского НОК Вадим Гутцайт предупредил, что Киев будет внимательно следить за выполнением российскими атлетами условий допуска в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА «Новости».
В пятницу, 8 декабря, МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.
Гутцайт подчеркнул, что на протяжении многих месяцев Украина вместе с союзниками «боролась на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято».
Голос Киева, несмотря на все приложенные усилия, не был услышан, констатировал функционер. Вместе с тем, заметил он, борьба будет продолжена.
В частности, Украина будет тщательно следить за соблюдением «условий нейтральности» со стороны российских и белорусских спортсменов и уведомлять МОК и федерации о малейших нарушениях.
Ранее сообщалось, что в России в 2024 году пройдут Всемирные игры дружбы, Игры стран БРИКС, ШОС и СНГ. Эксперты полагают, что в ВИД примут участие свыше 5 тысяч спортсменов из разных стран. Игры БРИКС, по их мнению, также соберут большое количество атлетов со всего мира.