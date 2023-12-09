Пасека оценила решение МОК допустить россиян на ОИ-2024

«На самом деле, я всегда верю в лучшее! Очень рада, что спортсмены, которые долгий период времени были отстранены, теперь смогут отобраться на главный старт в жизни, ощутить всплеск адреналина, потому что это невероятные эмоции и ощущения. Неважно, как выступать, весь мир знает, кто выступает под нейтральным флагом. Наши болельщики всегда поддерживают наших спортсменов.



Атлеты, не прошедшие квалификацию на Олимпиаду, примут участие в самом крупном спортивном мероприятии будущего года: во Всемирных играх дружбы, которые будут проходить в сентябре в Москве и Екатеринбурге. В преддверии наступающего Нового года, хочется пожелать всем спортсменам и тренерским составам терпения и сил! Всем успешной подготовки к Олимпийским играм и Всемирным играм дружбы, а также достижения всех намеченных целей!» — приводит слова Пасеки Metaratings.