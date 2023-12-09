Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас гимна и флага. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть Международный олимпийский комитет сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — сказала Родионенко.