Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

Тренер Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Олимпиаду на условиях МОК
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила против условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Играм-2024. Ее слова передает РИА Новости.
«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас гимна и флага. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть Международный олимпийский комитет сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — сказала Родионенко.
8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.