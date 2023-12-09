Боксер Костя Цзю высказался о недопуске россиян на Олимпиаду

Чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что недопуск России в Олимпиаде 2024 года приведет к тому, что олимпийские соревнования станут неполноценными. Его цитирует «Матч ТВ».

Цзю заявил, что по политическим мотивам ущерб будет нанесен не только России, «пострадает весь мир».

«Ну что это за соревнование получится?.. Я убежден, что спорт должен быть без политики», — сказал Цзю.

Он подчеркнул, что спортсмены не должны страдать из-за политических разногласий.

В пятницу МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, прошедших отбор, до летней Олимпиады в Париже. При этом они должны выступать индивидуально и в нейтральном статусе. Запрещены флаг, гимн и национальные символы.

Пока только восемь российских спортсменов прошли квалификацию.

Ранее российский гимнаст Артур Далалоян заявил, что не видит смысла в поездке на парижскую Олимпиаду.