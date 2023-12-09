Жуков назвал словоблудием решение МОК по допуску россиян

«Ничего нового они не объявили. Отбор проходит по правилам, установленным международными федерациями, а большинство из них не допускают россиян до соревнований. Как были дискриминационные условия в отношении наших атлетов, так и остались. Это просто словоблудие. Как можно поехать, если ты не отобрался? Условия, которые они выставляют, абсолютно неприемлемые», — заявил Жуков.