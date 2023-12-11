В Латвии назвали оскорблением решение МОК допустить Россию на Олимпиаду

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до участия в Олимпийских играх - 2024 в Париже и заявила, что подобное оскорбляет атлетов из других стран.

"Осуждаю решение МОК, потому что оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта - честную борьбу. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, заслуживающих Олимпийских игр, которые чествуют человеческие достижения и не несут политическую подоплеку", — написала Чакша.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения". До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.