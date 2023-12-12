Российского тяжелоатлета дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации на четыре года бронзового призера чемпионата Европы 2019 года по тяжелой атлетике россиянина Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Сообщается, что CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о признании Бочкова не совершавшим нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 28 ноября 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года).