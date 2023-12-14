В Тамбове пройдут межрегиональные соревнования по управлению дронами

Тамбовский государственный университет планирует весной 2024 года провести первые в своем роде межрегиональные соревнования по управлению дронами "Кибердром. Старт". Об этом рассказал проректор университета Алексей Емельянов, пишет ТАСС.

Соглашение с Федерацией гонок дронов Тамбовской области позволит расширить круг участников и провести соревнования в двух форматах: "Кибердром. Начальная школа" и "Кибердром. Взлет".

Емельянов подчеркнул, что эти соревнования будут высокого уровня и включат более четырех дисциплин, охватывая как теоретические, так и практические аспекты управления дронами, их ремонта, а также гонки в сложных условиях.