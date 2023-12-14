Путин оценил решения МОК в отношении российского спорта

Президент России Владимир Путин назвал действия международных чиновников в отношении российского спорта полным противоречием идеям основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Так, во время «Итогов года» он оценил решения МОК о допуске российских спортсменов к ОИ-2024 с жесткими критериями, трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

Напомним, что накануне МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. При этом приехать в Париж смогут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта, команды допускаться не будут. Выступать им придется в нейтральном статусе, а демонстрация символики стран не допускается.

«Все что международные чиновники делают в отношении российского спорта — это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена. Спорт — это мир. Для того и создавалось олимпийское движение, чтобы оно объединяло людей, не разъединяло их», — сказал президент.

Путин добавил, что современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений и попали в зависимость от спонсоров. Если они и дальше будут так поступать, то похоронят олимпийское движение.

Говоря об отсутствии аналогичных мер в отношении израильских спортсменов на фоне эскалации конфликта в секторе Газа, президент подчеркнул, что не будет призывать к этому, чтобы не уподобляться представителям МОК. Путин добавил, что принимая решения в отношении россиян они находятся под влиянием стран Запада и действуют вопреки собственным интересам.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду в Париже, глава государства отметил, что они годами тренируются и им нужно дать возможность выступить на крупнейших стартах. При этом он считает необходимым внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если ими пытаются искусственно отсечь лидирующих спортсменов РФ, претендующих на призовые места, то Минспорту и Национальному олимпийскому комитету (НОК) России следует принять взвешенные решения.