Тарасова оценила реакцию из США на допуск россиян на Игры-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила реакцию главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года. Ее слова приводит РИА Новости .

Ранее Тайгарт осудил допуск на Олимпиаду в Париже не сдавших должного количества допинг-тестов россиян. В комментарии AP, который приводит ТАСС , он назвал это пощечиной для чистых спортсменов.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.