Глава МОК встал на защиту российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости дать возможность российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе и выступил против бойкота Олимпиады. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

Накануне МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. При этом допущены будут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта. Выступать им придется в нейтральном статусе, без демонстрации национальной символики.

По мнению Баха, российские спортсмены имеют право принять участие в Играх наряду с атлетами из других стран, несмотря на украинский кризис.

«Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», - заявил Бахав интервью Би-би-си.

При этом он прокомментировал заявления о возможном бойкоте Игр, подчеркнув, что несогласным с участием россиян и белорусов странам «разрешено иметь разные политические взгляды».

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, стоит ли ехать спортсменам на Олимпиаду в Париже, отметил, что они годами тренируются и им нужно дать возможность выступить на крупнейших стартах.