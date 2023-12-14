Глава МОК встал на защиту российских спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости дать возможность российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе и выступил против бойкота Олимпиады. Его слова приводит РИА Новости Спорт.
Накануне МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. При этом допущены будут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта. Выступать им придется в нейтральном статусе, без демонстрации национальной символики.
По мнению Баха, российские спортсмены имеют право принять участие в Играх наряду с атлетами из других стран, несмотря на украинский кризис.
«Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», - заявил Бахав интервью Би-би-си.
При этом он прокомментировал заявления о возможном бойкоте Игр, подчеркнув, что несогласным с участием россиян и белорусов странам «разрешено иметь разные политические взгляды».
Сегодня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, стоит ли ехать спортсменам на Олимпиаду в Париже, отметил, что они годами тренируются и им нужно дать возможность выступить на крупнейших стартах.
При этом он считает необходимым внимательно проанализировать те условия, которые были выдвинуты МОК. И, если таким образом пытаются искусственно отсечь лидирующих российских спортсменов, претендующих на призовые места, то Минспорту и Национальному олимпийскому комитету (НОК) России следует принять взвешенные решения, считает глава государства.