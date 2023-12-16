Экс-хавбек "Реала" Зидан назван лучшим игроком 1990-х по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших игроков мира в 1990-х годах. Список представлен на сайте издания. Бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан возглавил рейтинг. За карьеру игрока он успел поиграть в "Канне", "Бордо", туринском "Ювентусе" и мадридском "Реале". Второе место в рейтинге занял бразилец Роналдо, топ-3 замкнул итальянский экс-нападающий Роберто Баджо. На четвертом месте расположился Паоло Мальдини (Италия), на пятом - Ривалдо (Бразилия), на шестом - Марко ван Бастен (Нидерланды), на седьмом - Деннис Бергкамп (Нидерланды), на восьмом - Луиш Фигу (Португалия), на девятом - Ромарио (Бразилия), на десятом - Христо Стоичков (Болгария), на 11-м - Эрик Кантона (Франция), на 12-м - Габриэль Батистута (Аргентина), на 13-м - Лотар Маттеус (Германия), на 14-м - Роберто Карлос (Бразилия), на 15-м - Марсель Десайи (Франция).