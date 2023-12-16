Украина будет предоставлять в МОК сведения о поддерживающих СВО россиянах

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских атлетах, которые поддерживают СВО. Слова Бубки приводит Telegram-канал министерства молодежи и спорта Украины.

"Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами", - заявил Бубка.

Он также добавил, что Украина должна создать максимально эффективную систему мониторинга представителей России и Белоруссии.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх - 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.