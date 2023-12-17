В ПФК ЦСКА отреагировали на победу гимнастки Лалы Крамаренко в Пекине

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА отреагировала на победу российской гимнастки Лалы Крамаренко в индивидуальном многоборье на международном турнире «Небесная грация» в Пекине (Китай).

«Знаменитая российская гимнастка, болельщица красно-синих и дочь нашего тренера вратарей Лала Крамаренко (отцом Крамаренко является известный азербайджанский футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко. – Прим. «Чемпионата») сегодня победила в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине. Поздравляем Лалу с великолепным выступлением в Китае!» — говорится в официальных социальных сетях клуба.