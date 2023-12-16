Российская гимнастка высказалась о поездке на Олимпиаду

Мировые соревнования понесли потери от решения Международной федерацией гимнастики (FIG) запретить выступление российских и белорусских спортсменок. Так считает олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова , передает РИА Новости.

«Мировой спорт очень много потерял от того, что в международных соревнованиях запрещено участвовать российским и белорусским спортсменам», — сказала Максимова.

По ее словам, дело спортсменов — не заниматься политикой, а тренироваться и выступать. Решение об участии в Играх будут принимать спортивные структуры России. Поэтому сейчас «бессмысленно рассуждать» на тему участия в Олимпиаде.