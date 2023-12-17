Кабаева поддерживает возвращение упражнения со скакалкой в российскую гимнастику

Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация" Алина Кабаева поддерживает идею возвращения упражнения со скакалкой в российскую гимнастику. Такое мнение она высказала журналистам в Пекине по итогам международного турнира "Небесная грация".

"Это здорово, что скакалка возвращается в российские правила, потому что правила Международной ассоциации клубов "Небесная грация" намного сложнее, чем в Международной федерации гимнастики", - отметила Кабаева.

"Поэтому, конечно, для многих гимнасток и многих стран это был такой вызов, но они с ним справились, и все выступили отлично", - сказала Кабаева, особо отметив российских и белорусских гимнасток.

В воскресенье на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" лучшей в соревнованиях со скакалкой стала белоруска Алина Горносько (34,20).

Турнир прошел с 15 по 17 декабря в Пекине. Его задача - развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта. В соревнованиях приняли участие гимнастки из 19 стран. В заключительный день турнира россиянка Лала Крамаренко одержала победу в трех финалах соревнований в отдельных видах: с обручем (37,65 балла), мячом (36,55) и лентой (37,45). Первое место в соревнованиях с булавами заняла россиянка Диана Чугунихина (36,60).