Российская гимнастка заявила, что не хочет быть женой футболиста

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, что не хочет выходить замуж за футболиста из-за того, что у них сложная жизнь, передает Sport24.

«У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком», — сказала Мельников.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.