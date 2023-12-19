Яна Батыршина: Ирине Винер равных нет, я поражаюсь тому, какая она женщина!

Серебряный призер Олимпийских игр 1996 и ведущая «Матч ТВ» Яна Батыршина рассказала, кто мог бы сменить Ирину Винер на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). — Ирине Александровне равных нет. Я поражаюсь тому, какая она женщина! За этот год я была на разных мероприятиях с ней, могу сказать, что от неё идет такая аура! Она заходит, и все сразу понимают, кто есть кто. Все понимают, что зашла легенда, великая, сильная женщина, которая готова за своих гимнасток порвать всех. Это невозможно объяснить словами. Я не знаю другой такой женщины. Но я могу сказать, кто мог бы стать преемником Ирины Александровны. Это Алина Кабаева и Евгения Канаева. На мой взгляд, эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест. Только они имеют такой вес, авторитет, уважение и любовь во всем мире. Здесь надо не только уметь управлять. Важно, чтобы тебя любили и уважали во всём мире, — цитирует Батыршину «Чемпионат». С 13 по 17 декабря в Пекине состоялся международный турнир «Небесная грация». Всего сборная России на турнире завоевала 19 медалей, из них девять — высшей пробы. Самой титулованной спортсменкой турнира стала лидер сборной России Лала Крамаренко. На турнире проходили соревнования и среди юниорок, лидерами в этой категории стали спортсменки из сборной России (Николь Римарачин Диас, Ульяна Янус, Анастасия Власенко), а также воспитанницы академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация».