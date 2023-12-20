Команда школы №1205 взяла «бронзу» на соревнованиях «КЭС-баскет»

20 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: mos.ru Мужская сборная по баскетболу школы №1205 успешно проявила себя на межрайонном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Об этом сообщается в социальных сетях учреждения. Соперниками ребят стали школьные команды по баскетболу, состоящие из игроков 2006 года рождения. В результате напряженных состязаний воспитанники школы №1205 заслуженно забрали бронзовую медаль. Отмечается, что ребят к ответственным соревнованиям подготовил тренер Ершов Константин. Баскетбольная лига «КЭС-баскет» — спортивная организация, которая проводит чемпионат по баскетболу среди школ для учащихся, которые не являются профессиональными спортсменами.