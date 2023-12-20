Ученики школы №1950 приняли участие в соревновании «Школа безопасности»

20.12.2023 Ученики 7 и 8 классов школы №1950 во вторник, 19 декабря, приняли участие в этапе соревнования «Школа безопасности». В рамках мероприятия ребята продемонстрировали знания, полученные на курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщили на официальной странице образовательного учреждения в социальных сетях. Школьники показали, как оказывать первую медицинскую помощь, подавать спасательный круг, вязать узлы, соблюдать пожарную безопасность, забрасывать веревку утопающему. Ребята продемонстрировали, что смогут не растеряться в экстренной ситуации. Ранее сообщалось, что ученики школы посетили музей-мастерскую Зураба Церетели.