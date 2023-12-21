Белоусов заявил, что экономика РФ адаптировалась к санкционному давлению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, экспортный потенциал страны удалось сохранить. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по нацпроектам.

"Предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптировалась к санкционному давлению. За счет выстраивания эффективного взаимодействия с партнерами из дружественных стран и оперативной разработки необходимых инструментов поддержки российских предпринимателей удалось сохранить экспортный потенциал страны. И обеспечить население и предприятия необходимыми товарами и ресурсами", - сказал он.