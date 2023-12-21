«Традиционно спрашиваем: «С каким чувством вы провожаете уходящий год и встречаете новый?». В этом году поставлен исторический рекорд. Начиная с 2006 года сегодняшние результаты выглядят наиболее позитивно. 53%, больше половины, говорят, что провожают 2023 год и встречают 2024 скорее с хорошим настроением, с чувством оптимизма. Год назад все было иначе – только 38%», – сказал Федоров.