Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка по фехтованию Екатерина Дьяченко оценила целесообразность выступления россиян на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит ТАСС.

«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна пропасть зря — ребята должны получить свой шанс», — заявила Дьяченко. Россиянка отметила, что вдвойне будет поддерживать соотечественников, которые поедут на Олимпиаду во Францию.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.