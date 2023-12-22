Отказавшаяся пожать руку россиянке Харлан захотела завершить карьеру

Украинская саблистка Ольга Харлан объявила о планах завершить свою карьеру после Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает Sport24.

По словам Харлан, в ее карьере было «очень много ОИ», поэтому сейчас она ищет «логическое завершение своей карьеры. Она отметила, что именно количеством Олимпиад определяется возраст спортсмена.

«Это как рубеж, после которого твоя жизнь может измениться как в хорошую, так и в плохую сторону», — сказала Харлан.

Также саблистка поделилась, что имеет планы и цели после завершения карьеры, но пока она будет продолжать спортивную карьеру и «получать удовольствие».